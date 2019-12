Pinga fogo: Disparada do preço da carne

O Estado explica os motivos do aumento do preço da carne, responsável por fazer a inflação acelerar em novembro para o maior nível em quatro anos. O superintendente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Bruno Lucchi, e o diretor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Britto, também falam sobre como deve ficar o preço do produto para a festa de fim de ano e início de 2020.