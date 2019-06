Pioneiro, ‘Estadão Notícias’ está entre líderes de audiência

Uma das vertentes de maior sucesso no setor na “indústria” de podcasts são os produtos dedicados a notícias. Em abril de 2017, o Estadão foi o primeiro jornal brasileiro a lançar um produto próprio nessa área, o Estadão Notícias, hoje entre os líderes de seu segmento na medição do site Chartable com dados do Spotify, com um total de 4,5 milhões de downloads acumulados desde a estreia.

A atração, que tem patrocínio da XP Investimentos, contabiliza a cada edição 11 mil downloads, em média. “A métrica por downloads não considera os ouvintes que usam serviços de streaming, como iTunes e Spotify, mas é considerada a mais efetiva mundialmente”, diz Emanuel Bomfim, editor multimídia do Estadão.

Lançamento

A receptividade do Estadão Notícias e de outros podcasts do jornal tem sido tão animadora que, na próxima quarta-feira, estreia uma nova atração: o Notícia no seu Tempo. “É um podcast de 15 minutos com o resumo do jornal, com dois minutos para cada editoria”, diz ele.

Diferentemente do que se pode pensar, o podcast não será uma mera leitura de reportagens e colunas em áudio. “Temos uma linguagem de podcast, mais fluida, e é isso que faz as pessoas gostarem dessa mídia”, afirma Bomfim.

O Notícia no seu Tempo estará disponível nos serviços de streaming a partir das 5h, todos os dias. O projeto tem equipe própria e apresentação dos jornalistas Cadu Cortez e Alessandra Romano.

Ao contrário do que ocorre com o Estadão Notícias, que visa a contextualizar os temas, O Notícia no seu Tempo quer funcionar como um resumo prático para as pessoas começaram o dia bem informadas. “Eles serão produtos complementares”, diz Bomfim.

Aura moderna

O novo podcast terá a Ford como patrocinadora. “No início, em 2017, vendíamos anúncios casados, que incluíam o jornal impresso e o podcast”, diz o editor do Estadão. “Mas, com o tempo, as marcas passaram a procurar anunciar nessa mídia.”

Tanto é assim que o podcast da Rádio Eldorado, que também pertence ao Grupo Estado, recebe o patrocínio da Gol. O interesse, segundo Bomfim, tem razão de ser: “Pegar carona em uma tendência nova dá uma aura de pioneirismo para a marca.”