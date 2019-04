Pioneiro no mercado de podcasts, 'Estadão Notícias' faz 2 anos e ultrapassa 4 milhões de downloads

Na semana em que celebra dois anos de publicações, o podcast "Estadão Notícias" acaba de romper a marca de 4 milhões de downloads. Desde que foi lançado, em abril de 2017, o programa se propõe a oferecer análises sobre os principais assuntos do noticiário. Ele é disponibilizado de segunda a sexta-feira, às 6h, em todas as plataformas possíveis de consumo da mídia: iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts.

Com cerca de 20 minutos de duração, o "Estadão Notícias" foi pioneiro no segmento de podcasts dedicados ao hard news no Brasil. Inspirado em produções como "The Daily", do New York Times, e "Up First", da NPR, ele se propõe ao aprofundamento nos temas mais relevantes do momento no Brasil e no mundo. Para isso, conta com a expertise da Rádio Eldorado na sua execução e o estofo jornalístico de todas as plataformas de produção de conteúdo do Estadão.

A ideia é que ele possa proporcionar novas camadas de entendimento sobre o que mexe com os rumos do País, especialmente na política e na economia. E não se restringe apenas a dar voz aos repórteres e colunistas do jornal em suas apurações e análises. Também preenche suas atrações com entrevistas exclusivas com especialistas e representantes do poder em suas mais diversas esferas (Executivo, Legislativo e Judiciário).

O programa ainda coleciona edições especiais ao longo de sua história, em compasso com a temperatura do noticiário ou mesmo em investimentos editoriais próprios. Um exemplo é a edição que vasculhou o que é o ASMR, técnica de sons e ruídos que promete até um "orgasmo cerebral". A experiência estética se soma ao esforço de reportagem e permite outro tipo de narrativa de áudio.

Nesta quarta-feira, 10, o programa terá outra dessas edições especiais, dedicada a analisar os 100 dias do governo Bolsonaro. Um mosaico de análises permitirá que o ouvinte tenha um amplo panorama sobre o atual governo nas mais diferentes frentes de atuação.

Além do "Estadão Notícias", o Estadão e a Rádio Eldorado tem em seu cardápio outros 11 podcasts ativos, com produções em diferentes editorias e apostas em outras linguagens e narrativas.