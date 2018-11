Pipoqueiro usa redes sociais para anunciar promoções da Black Friday 2018

Um pipoqueiro de Fortaleza aderiu à Black Friday e usou as redes sociais para divulgar os preços promocionais desta sexta-feira, 23, incluindo uma pipoca por R$1. Reginaldo Barbosa, “o tio Regis”, fica com o seu carrinho na Avenida Washington Soares, na Universidade de Fortaleza (Unifor), e criou três promoções para vender mais e aumentar o número de seguidores no Instagram, que hoje quase chega aos 3.000.

“Eu, o tio da pipoca, coloquei a Black 1, Black 2 e Black 3. Na pipoca que custava R$3 você paga R$2, na de R$5 você paga R$3 e na de R$2,50 você só paga R$1”, disse em suas redes sociais. Para participar, basta seguir o perfil @pipocadoblococunifor no Instagram, no qual ele anuncia as suas promoções.

De acordo com as publicações nos perfis do empreendimento, a estratégia de Reginaldo reuniu muitas filas na manhã desta sexta-feira.

O empreendedor também criou um grupo de transmissão no Whatsapp para avisar os seus clientes sempre que tiver pipoca pronta e quente. Devido às suas habilidades no marketing, Reginaldo já foi convidado a dar palestras sobre atendimento ao cliente para os alunos do curso de Administração da Unifor, segundo publicações nas suas redes sociais.

Além de pipoca, ele também vende outros doces, como balas, chicletes e chocolates.

