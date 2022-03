Caixa libera mais um lote de até R$ 1.212 do PIS/Pasep; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal começa nesta quinta, 17, uma nova rodada de pagamento do PIS. Desta vez, os contemplados são os nascidos em agosto. Assim como foi feito com o auxílio emergencial, o calendário de disponibilização de valores está escalonado. As quantias estão sendo liberadas em 8 de fevereiro e serão disponibilizadas até o fim deste mês.

O benefício, pago proporcionalmente aos meses trabalhados, pode chegar a até um salário mínimo, R$ 1.212. Para poder receber, o cidadão precisa ter trabalhado, ao menos, 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, que, neste caso, é 2020. Além disso, é necessário que a média salarial não ultrapasse dois salários mínimos no período. Confira todos os requisitos abaixo.

Os valores serão disponibilizados até o dia 31 de março deste ano e poderão ser resgatados até 29 de dezembro de 2022.

Quem tem direito ao abono salarial (PIS)?

De acordo com informações do site oficial da Caixa Econômica Federal, para ter acesso ao benefício, o trabalhador precisa:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Como consultar o pagamento do PIS?

Aplicativo Caixa Tem

Aplicativo Caixa Trabalhador, que pode ser baixado aqui, para Android , e aqui, para iOS .

, e . Atendimento Caixa ao Cidadão, por meio do telefone 0800 726 0207

É possível também entrar nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Previdência para esclarecer dúvidas sobre regularizações de informações.

Como é pago o PIS?

Se a pessoa tiver relacionamento com o banco, por meio de crédito em conta (corrente, poupança ou digital) da Caixa

Se a pessoa tem conta poupança social digital, por meio do Caixa Tem

Caixas eletrônicos, Casas Lotéricas e em Correspondentes Caixa Aqui, com Cartão Social e senha

Agência da Caixa, com documento oficial

Confira o calendário completo do abono salarial 2022

Nascidos em janeiro: 08 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 10 de fevereiro

Nascidos em março: 15 de fevereiro

Nascidos em abril: 17 de fevereiro

Nascidos em maio: 22 de fevereiro

Nascidos em junho: 24 de fevereiro

Nascidos em julho: 15 de março

Nascidos em agosto: 17 de março

Nascidos em setembro: 22 de março

Nascidos em outubro: 24 de março

Nascidos em novembro: 29 de março

Nascidos em dezembro: 31 de março

Pessoas em cidades afetadas pelas chuvas

Neste ano, para pessoas que estão em cidades, nos Estados de Bahia e Minas Gerais, afetadas pelas chuvas, o pagamento foi iniciado para todos, independentemente do mês de nascimento, em 8 de fevereiro. Confira, abaixo, as 48 cidades que se encaixam neste cenário:

Bahia - Anagé, Camacan, Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itapetinga, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda.

Minas Gerais - Águas Formosas, Bertópolis, Caraí, Carmo da Cachoeira, Engenheiro Caldas, Fronteira dos Vales, Ibirité, Itambacuri, Jacinto, Jampruca, Joaíma, Lagoa Formosa, Machacalis, Manhuaçu, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Palmópolis, Pescador, Resplendor, Rio do Prado, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Jacinto, Teófilo Otoni, Umburatiba e Virgem da Lapa.

Pasep

Assim como a Caixa Econômica Federal efetua pagamentos do abono salarial para trabalhadores da iniciativa privada, o Banco do Brasil realiza a disponibilização de valores para o setor público, com o nome de Pasep. Confira, abaixo, o calendário de 2022, que consta no site oficial do banco estatal. Os valores ficarão disponíveis até 29 de dezembro de 2022.

Final da inscrição 0: 15 de fevereiro

Final da inscrição 1: 15 de fevereiro

Final da inscrição 2: 17 de fevereiro

Final da inscrição 3: 17 de fevereiro

Final da inscrição 4: 22 de fevereiro

Final da inscrição 5: 24 de fevereiro

Final da inscrição 6: 15 de março

Final da inscrição 7: 17 de março

Final da inscrição 8: 22 de março

Final da inscrição 9: 24 de março