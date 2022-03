PIS: reemissão de valores de anos anteriores já está disponível

Começa a partir desta quinta-feira, 31, o período para solicitações de reemissões do crédito do PIS 2020/2021, que teve como ano-calendário 2019.

De acordo com o Ministério do Trabalho e da Previdência, mais de 320 mil trabalhadores (1,44%) têm direito a R$ 208,5 milhões. De acordo com nota oficial enviada pelo ministério ao Estadão, os valores serão liberados com base no salário mínimo de 2022, R$ 1.212. O calendário de pagamentos em questão teve início em julho de 2019 e término em 29 de maio de 2020.

Para solicitar a reemissão, o trabalhador disponibiliza os seguintes canais:

Presencialmente, com um documento com foto nas unidades regionais do Trabalho;

Correspondência eletrônica dirigida para trabalho.uf@economia.gov.br (devendo trocar o uf pelas siglas do estado em que reside)

“Caso a pessoa peça a reemissão, ela terá até dia 29 de dezembro para sacar. E, se não sacar, somente poderá no calendário do próximo ano, pedindo novamente a reemissão”, informou.