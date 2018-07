Temer deixa para Fazenda a explicação sobre novo rebaixamento

BRASÍLIA - A Secretaria de Imprensa da Presidência da República não irá se pronunciar sobre a decisão da agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) que rebaixou o rating do Brasil de BB para BB-.

De acordo com o Planalto, caberá ao Ministério da Fazenda emitir nota sobre o assunto. O rebaixamento sugere que a modificação foi influenciada pela não aprovação da reforma da Previdência no final do ano passado, pelo Congresso.

Nos últimos dias, os fatos considerados positivos pela economia foram comemorados não só pelo presidente Michel Temer, mas também pelos ministros da Fazenda, do Planejamento e da Secretaria Geral da Presidência.