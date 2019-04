Planejamento com tentativa e erro, aconselha Horn

É mais importante para uma empresa da construção civil investir em planejamento ou em tentativa e erro? Ao ser questionado sobre o tema no painel de encerramento do Summit Imobiliário 2019, Elie Horn (foto) foi categórico. “Quem não planeja não vence, e quem não erra não vence também. Tem de investir nos dois”, disse o empresário, com base na sua experiência de anos no mercado.

Mas, em relação à expansão dos negócios pelo território brasileiro, o presidente do Conselho de Administração da Cyrela afirmou que teria tomado decisões diferentes daquelas que seguiu no passado. “Eu não iria expandir muito no Brasil, não iria para tantas cidades”, disse o experiente empresário.

Fundada por Horn em 1962, a Cyrela está presente em 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal, atuando no total em 67 cidades do País.