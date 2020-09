Plano de recuperação da Candido Mendes prevê transformação da universidade em uma S.A.

RIO - A Universidade Candido Mendes (Ucam) quer deixar de ser uma associação civil sem fins lucrativos para se transformar numa sociedade anônima. A mudança faz parte do plano de recuperação judicial entregue nesta quarta-feira à 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Na condição de empresa, a instituição espera atrair sócios que ajudem a sanar uma dívida milionária.

Professores e funcionários administrativos são os principais credores da Ucam. Em seu plano de recuperação, ela admite um passivo de cerca de R$ 180 milhões com os empregados e propõe o equacionamento em até dois anos.

"Imaginamos que parceiros vão procurar a universidade. Já procuravam antes, em razão do prestígio no mercado de educação superior, que é um mercado aquecido", avalia Cristiano Tebaldi, pró-reitor Comunitário da Candido Mendes. Ele acrescenta, porém, que "a universidade não está à venda" e que os futuros sócios devem ser do próprio setor de educação.

Enquanto aguarda pela aprovação do plano de recuperação, a universidade trabalha para ampliar o número de alunos em 30%, e chegar a 13 mil no primeiro semestre do ano que vem. Parte desse crescimento seria consequência da expansão do ensino à distância, em cursos que começariam já em outubro e novembro. As novas matrículas para as aulas presenciais devem ser para ingresso em janeiro do ano que vem, nos cursos em que a Ucam é mais reconhecida - Direito, Negócios e Economia. "Mais do que um planejamento de curto prazo para equacionar dívidas e honrar nossos compromissos com os credores, este é um plano que deverá direcionar a operação da Candido Mendes nos próximos 15 anos", afirma Tebaldi.

Elaborado pela Deloitte, o plano de recuperação da Candido Mendes apresenta medidas de eficiência na operação, entre elas a criação de um centro de serviços compartilhados para as áreas administrativas, incluindo recursos humanos, TI, contabilidade e serviços gerais.

O plano prevê ainda a renegociação de todos os contratos de aluguel e a venda de ativos imobiliários que não estão sendo usados pela universidade, incluindo um prédio de 11 andares no centro do Rio.