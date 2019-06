Plano Mansueto exige de Estados cumprimento de 3 entre 8 medidas de ajuste

BRASÍLIA – Estados que quiserem aderir ao novo programa de socorro apresentado hoje pelo governo terão de implementar três de oito medidas de ajuste elencadas como pré-requisitos para o ingresso no Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF). Em troca da aprovação dessas iniciativas, eles terão acesso a novas operações de crédito garantidas pelo Tesouro Nacional, que serão liberadas em parcela de acordo com o cumprimento das metas.

Os municípios também poderão aderir, mas apenas os prefeitos que iniciarão seus mandatos em 2021.

O programa, nomeado como Plano Mansueto pelo ministro Paulo Guedes - em referência ao secretário do Tesouro Nacional Mansueto Almeida - tem o objetivo de melhorar a capacidade de pagamento dos Estados e municípios, segundo o Tesouro Nacional. “Para aumentar a poupança, será preciso que os Estados façam uma combinação de corte real de despesa com aumento real da arrecadação, cabendo a cada Estado decidir como fazer esse ajuste, se mais pelo lado da despesa ou mais pelo lado da receita”, explica o órgão em nota.

O Tesouro alerta que o PEF não será um programa permanente, mas sim emergencial. “Estados que não aderirem ao longo do biênio 2019-2020 dificilmente poderão ingressar no programa após esse prazo, já que será muito difícil começar um ajuste que leve à recuperação da Capag (capacidade de pagamento) nos últimos dois anos de mandato (2021-2022)”, diz o Tesouro.

As oito medidas possíveis de serem adotadas pelos Estados incluem:

1) Autorização para privatização de empresas dos setores financeiro, de energia, de saneamento, ou de gás, com objetivo de utilizar os recursos para quitação de dívidas;

2) Redução dos incentivos ou benefícios de natureza tributária em 10% já no exercício seguinte ao da assinatura do plano, além de suspensão das concessões de novos incentivos ou benefícios tributários no período de duração do PEF;

3) Revisão do regime jurídico único dos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional para suprimir benefícios ou vantagens não previstas no regime jurídico único dos servidores públicos da União;

4) Adoção do teto dos gastos, como limitação ao crescimento das despesas ao IPCA ou à variação anual da receita corrente líquida, o que for menor;

5) Eliminação das vinculações de receitas de impostos não previstas na Constituição Federal, bem como das vinculações que excedem aos limites previstos na Constituição Federal;

6) Adoção do princípio de unidade de tesouraria, com implementação de mecanismos de gestão financeira centralizada junto ao Tesouro do Poder Executivo;

7) Adoção, conforme diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), de medidas voltadas à prestação de serviço de gás canalizado;

8) Contratação de serviços de saneamento básico de acordo com o modelo de concessões de serviço público previsto na Lei nº 8.987/1995 e, quando houver companhia de saneamento (estatal), a adoção do seu processo de desestatização.

Dívidas com a União

O projeto do governo que institui o novo programa de socorro aos Estados concede também mais dois anos para que os governos estaduais que renegociaram suas dívidas com a União em 2016 cumpram o teto de gastos.

A lei de 2016 concedeu um prazo adicional por 20 anos para os Estados pagarem sua dívida e concedeu descontos até junho de 2018. A única exigência foi que os Estados que assinassem essa renegociação se comprometessem a limitar a despesa primária corrente (despesas com pessoal e custeio) ao IPCA em 2018 e 2019.

Caso os estados não cumprissem com essa obrigação por dois anos consecutivos, perderiam o beneficio do alongamento da dívida e ainda teriam que pagar, em 12 meses, todo o benefício de redução do serviço da divida que tiveram desde 2016.

“O problema é que mais da metade dos 19 que assinaram a renegociação da dívida com a União no âmbito da LC 156, inclusive alguns estados com nota "B" que estão em uma boa situação fiscal, já alertaram ao Tesouro Nacional que não conseguiram cumprir com a exigência de limite de crescimento da despesa porque a queda da inflação foi maior do que a esperada quando da assinatura da lei. Adicionalmente, o próprio esforço de arrecadação maior por parte de alguns Estados impactou no aumento de despesas constitucionais (saúde e educação) vinculadas à RCL”, explicou o Tesouro Nacional.

Para evitar o agravamento da crise dos Estados que seria provocado por eventual exclusão deles da renegociação da dívida de 2016, o governo decidiu propor o aumento do prazo para o cumprimento do teto em mais dois anos. O respeito ao limite de gastos é inclusive um dos pré-requisitos para a adesão ao novo socorro.

Mesmo com esse prazo adicional que será dado aos Estados, a penalidade vai mudar caso algum não consiga cumprir a exigência. Em vez de eles perderem o benefício – o que levaria a uma nova pressão sobre a União por prorrogação –, o governo decidiu propor que sejam cobrados encargos de inadimplência, imputados ao saldo devedor.

“Não há perdão e nem mesmo se está 'premiando' Estados que não cumpriram seus compromissos à custa daqueles que cumpriram com a exigência da Lei Complementar 156/2016 de limitar a despesa primária corrente ao IPCA. O que se faz neste PLC é mudar a penalidade, que deixa de ser a perda do alongamento da divida e passa a ser uma penalidade financeira: encargos contratuais da divida renegociada”, diz o Tesouro.