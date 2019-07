Plano para liberação do FGTS repercute no Twitter brasileiro

A perspectiva de que o Ministério da Economia vai permitir saques parciais de contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está repercutindo no Twitter brasileiro. Entre o fim da manhã e o começo da tarde desta quarta-feira, 17, a sigla FGTS entrou para a lista de expressões mais publicadas da rede social.

No geral, usuários estão compartilhando notícias sobre a iniciativa do governo, tirando dúvidas sobre as regras para os saques e repercutindo os números estimados pelo governo - até R$ 42 bilhões seriam injetados na economia. Os comentários se dividem entre os que comemoram a medida e os que a classificam como populista.

Também no Twitter, a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) chamou de iniciativa de "boa notícia" e informou seus seguidores sobre as regras. "A equipe estuda a liberação escalonada: 35% para quem tem mais até R$ 5 mil e 10% para quem tem mais de R$ 10 mil", explicou.