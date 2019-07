Plataforma das teles 'Não me Perturbe' recebe 328 mil inscrições em 12 horas

BRASÍLIA - Em pouco mais de 12 horas, 328 mil pessoas se cadastraram na plataforma online "Não me Perturbe" para não receber mais ligações de telemarketing de prestadoras de serviços de telecomunicações.

A informação foi divulgada pelo sindicato que representa as operadoras, o Sinditelebrasil (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal).

Em média, de acordo com as empresas, foram 13 mil acessos simultâneos e, durante a manhã, houve pico superior a 40 mil acessos. O site entrou no ar à meia-noite, e o balanço diz respeito às primeiras 12 horas de funcionamento.

Para se cadastrar e deixar de receber ligações indesejadas, é preciso entrar no site Não me Perturbe. Basta criar um login e senha e informar nome completo, CPF, e-mail e telefone. O bloqueio será efetivado em até 30 dias corridos a partir da data da solicitação.

O site foi criado pelos empresas em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o objetivo de respeitar a vontade individual de cada usuário. Participam da iniciativa Algar, Claro, Oi, Nextel, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.

Para o Sinditelebrasil, a solução é pioneira e pode servir de exemplo para outros setores. Pela plataforma, o bloqueio vale apenas para empresas de telefonia fixa, celular, internet e TV por assinatura. O Brasil conta hoje com 266 milhões de clientes de telefonia fixa e móvel, de acordo com a entidade.