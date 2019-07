Plataforma que bloqueia telemarketing de telefonia ultrapassa um milhão de cadastros em dois dias

Com dois dias de existência, o portal naomeperturbe.com.br registrou nesta quinta, 18, 1,125 milhão de cadastros de consumidores que não querem mais receber ligações de telemarketing de empresas de telefonia.

O site foi lançado à meia noite do dia 16 de julho e, até as 17 horas do mesmo dia, 620 mil pessoas já haviam se cadastrado. A plataforma foi criada pelas operadoras a partir de uma decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), pois, segundo o órgão regulador, essas companhias são responsáveis por um terço das ligações de telemarketing indesejadas

Até maio deste ano, a Anatel registrou quase 14 mil reclamações de consumidores, uma média mensal de 2,8 mil queixas. Sendo que a média do ano de 2018 foi de 2,2 mil reclamações por mês.

No dia do lançamento, o presidente substituto da agência reguladora, o conselheiro Emmanoel Campelo, disse que o uso excessivo do telemarketing é um fenômeno mundial, que “não se trata de um problema apenas do Brasil”, e comemorou o bom desempenho da plataforma.

O Não Me Perturbe, porém, não bloqueia ligações das empresas de telecomunicação com fins de pesquisa ou de empresas de outros setores que queiram vender seus produtos. A ideia, segundo o presidente da agência, Leonardo Euler de Morais, é que a agência estude soluções técnicas que possam ajudar a combater o problema das ligações indesejadas vindas de outros setores.

Como bloquear as ligações no site Não Perturbe?

Primeiramente, o consumidor deve se cadastrar na plataforma, informando o nome completo, CPF e e-mail, além de criar uma senha de acesso;

Depois, na página inicial, o consumidor deve clicar no ícone "Cadastro";

Em seguida, deve selecionar a opção "Solicitar bloqueio";

Por último, basta informar o número de telefone.

A suspensão das chamadas pelas empresas de telecomunicações ocorrerá em até 30 dias a partir da data do cadastramento.