PlayStation Store anuncia descontos de até 80% na Black Friday

A PlayStation Store anunciou nesta sexta-feira, 20, suas ofertas para a Black Friday 2020. São quase 300 jogos oferecidos com descontos de até 84%, até o dia 30 de novembro.

Leia Também Os melhores videogames para comprar em 2020

Títulos lançados este ano, como The Last of Us, Ghost of Tsushima, Fifa 21 e Marvel’s Avengers, estão na lista disponibilizada pela plataforma. Também é possível encontrar promoções em demais jogos famosos, como a franquia Assassin's Creed, que terá descontos a partir de 70%.

A plataforma também está oferecendo 25% de desconto na assinatura anual da Playstation Plus, que oferece condições especiais para membros, como jogos mensais, descontos exclusivos e modo multijogador online. A oferta também é válida até o dia 30.

Para Entender Black Friday 2020: tudo o que você precisa saber Maior campanha de vendas promocionais no comércio eletrônico e varejo físico do Brasil será no dia 27 de novembro

Veja algumas das ofertas divulgadas pela Playstation Store, que podem ser conferidas no site da plataforma: