PMDB vai indicar Decat para a Eletrobrás, diz fonte Uma importante liderança do PMDB disse hoje que a bancada do partido no Senado deve indicar ao governo o nome de Flávio Decat, ex-presidente da Eletronuclear, para o cargo de presidente da Eletrobrás. Segundo esse peeemedebista, Decat tem o apoio do grupo político do senador José Sarney (PMDB-AP), padrinho da escolha do senador Edison Lobão (PMDB-MA) para o cargo de ministro de Minas e Energia. A definição sobre a presidência da Eletrobrás deve ser o principal assunto de uma reunião prevista para amanhã entre a cúpula do PMDB e o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, articulador político do governo no Congresso.