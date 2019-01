Podcast ‘Estadão Notícias’ atinge 3 milhões de downloads

O Estadão Notícias, podcast diário do jornal O Estado de S. Paulo, iniciou 2019 com uma marca a comemorar: desde o lançamento, em abril de 2017, o programa conquistou 3 milhões de downloads em suas mais de 450 edições. De segunda a sexta-feira, sempre às 6h da manhã, o programa traz as principais notícias e análises do dia que está começando em cerca de 20 minutos.

“A marca de 3 milhões de downloads mostra que consolidamos um hábito que encaixou com o público”, diz Emanuel Bomfim, apresentador do programa e editor Multimídia do Estadão. “É algo que pode ser escutado na ida para o trabalho ou enquanto se toma café da manhã, sem atrapalhar a rotina”. Hoje, o programa é publicado nas principais plataformas de podcasts, como o iTunes, da Apple, e também em serviços de streaming como Spotify e Deezer. Além disso, ele também pode ser baixado no site do Estadão. Feito com a expertise de produção da Rádio Eldorado, o programa pode ser ouvido gratuitamente.

Para Bomfim, o período das eleições de 2018 ajudou o podcast a conquistar novos ouvintes. “Tivemos uma cobertura muito intensa das eleições a partir de agosto e vimos esse crescimento. Só em setembro, foram mais de 300 mil downloads”, diz. Para 2019, a meta é seguir antecipando tendências e informando o ouvinte, envolvendo toda a equipe de jornalismo da Rádio Eldorado – além de Bomfim, os locutores Haisem Abaki e Carolina Ercolin também participam do programa, em edições especiais. Além disso, o programa tem participações de jornalistas e colunistas do Estadão.

Segundo Bomfim, o Estadão Notícias foi pioneiro no País ao trazer análises no formato podcast. “Depois de nós, houve um boom de outros lançamentos com mesmo perfil”, avalia. Ele diz que o programa não tem “vergonha de soar radiofônico”. “O rádio é uma linguagem consagrada e temos a experiência da Eldorado a nosso favor.”

Trajetória

O termo podcast foi cunhado em 2004 por um jornalista do periódico britânico The Guardian. É a união de iPod, o dispositivo de música da Apple, com broadcast (transmissão, em inglês). A ideia era definir conteúdos de áudio transmitidos digitalmente pela web.

O Estadão começou a produzir seus próprios podcasts em abril de 2017, com a estreia do Estadão Notícias. Atualmente, são produzidos 11 programas: além do Estadão Notícias, há o Editorial Estadão, Colunistas do Jornal Eldorado, Legis-Ativo, Mentalistas, Seu Bolso Estadão, Estadão Esporte Clube e quatro títulos dedicados aos quatro grandes clubes de futebol de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo). “O programa do Editorial e dos Colunistas também são destaques de audiência”, afirma Emanuel Bomfim.

Para 2019, a promessa é de lançamento de novos títulos. Um deles será o Por Aí, versão podcast da coluna de Patrícia Ferraz, editora do caderno Paladar, na Rádio Eldorado. No programa, Patrícia dá dicas de restaurantes e bares em São Paulo para os ouvintes. “Acredito que será um grande serviço ao ouvinte, com conteúdo mais perene e de consulta”, diz Bomfim.