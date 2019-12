Podcast 'Estadão Notícias' é eleito um dos melhores do ano pela Apple

O 'Estadão Notícias', podcast diário do Estado de S. Paulo, foi eleito um dos 12 melhores podcasts de 2019 pelo Apple Podcast. O aplicativo, que possui uma cartela de mais de 500 mil programas ativos, opera em celulares e computadores que possuem sistema iOS. Critérios como rankings de ouvintes e número de downloads foram levados em conta para definir os vencedores.

Feito com a expertise de produção da Rádio Eldorado desde 2017, sob a batuta do editor do Núcleo de Áudio do Estadão, Emanuel Bomfim, o 'Estadão Notícias' foi o pioneiro do gênero no Brasil.

O programa, que traz as principais notícias e análises do dia, pode ser ouvido gratuitamente nas principais plataformas de podcasts, como o iTunes, da Apple, e também em serviços de streaming como Spotify e Deezer. Além disso, ele também pode ser baixado no site do Estadão.

Confira a lista dos melhores podcasts do ano pela Apple Podcast:

Estadão Notícias (Estadão)

O Assunto (G1)

Todas as Letras (Folha de S.Paulo)

Foro de Teresina (Revista Piauí)

Fala, Maju (Agência Podcast)

Projeto Humanos (Half Deaf)

Like a Boss (Alura)

451 MHz (Quatro Cinco Um)

Boa Noite Internet (Crisdias)

Sinapse (Ciência Todo Dia)

Decrépitos (Decrépitos Podcast)

Sertões: Histórias de Canudos (Rádio Batuta)

Trajetória

O termo podcast foi cunhado em 2004 por um jornalista do periódico britânico The Guardian. É a união de iPod, o dispositivo de música da Apple, com broadcast (transmissão, em inglês). A ideia era definir conteúdos de áudio transmitidos digitalmente pela web.

O Estadão começou a produzir seus próprios podcasts em abril de 2017, com a estreia do ‘Estadão Notícias’.

Atualmente, o jornal produz 13 programas: além do 'Estadão Notícias', há o 'Notícia no seu tempo', 'Editorial Estadão', 'Colunistas do Jornal Eldorado', 'Estadão Esporte Clube', 'Eldorado Expresso', 'Por Aí' e 'BR Político Chama'.

Núcleo de Áudio

Em 2019, como parte da transformação digital pela qual o jornal passa foi fundado o Núcleo de Áudio do Estadão. Desde a sua criação, em setembro, o grupo já produziu três produtos especiais: 'Crianças que Leem', de autoria da repórter especial de educação, Renata Cafardo; 'Se Liga no Vestibular', em parceria com a editoria de Metrópole; e ‘Política Sub30’, série idealizada pela editoria de Política.