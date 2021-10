Popularidade de investimentos ESG deixa nítida a busca de um ambiente melhor para todos

As pessoas realmente estão mais preocupadas com os problemas gerados pela falta de atenção com o clima, com o ambiente social, com a transparência das decisões empresariais e temas correlatos. Assim, investir em empresas que tenham compromisso firme com os princípios ESG (sigla para meio ambiente, social e governança, em inglês) virou moda. Isso já não é uma novidade, mas é importante entender quais fatores motivam os investidores a se decidir por esse investimento.

Recente pesquisa conduzida pela Kiplinger e pela Domini Impact Investments apresenta um raio X de como o investidor do mercado norte-americano considera esse investimento.

Aqui serão abordados somente os principais resultados. No geral, mais de 70% dos entrevistados afirmam que as práticas ESG são muito ou de alguma forma importantes na escolha de investimentos. Quatro em cada dez afirmaram ter comprado títulos de companhias que consideram questões ESG. Entre os millennials, o número salta para quase dois terços. Um quarto dos investidores afirma que investir em ESG é simplesmente uma forma de diversificar suas participações e reduzir o risco. Apenas 13% acreditam que os investimentos ESG proporcionarão melhores retornos do que os investimentos não ESG.

Os entrevistados citaram retornos mais baixos, falta de informação e taxas mais altas como preocupações sobre os investimentos desse tipo. Por outro lado, mais da metade estaria disposta a sacrificar algum desempenho de seus investimentos para atingir uma meta ESG. Isso é mais forte entre os investidores da geração Y e perde força na geração baby boom.

O fato de o tema estar muito presente na mídia pode estar estimulando as pessoas. A pandemia, também, aparece como um dos fatores que motivam esse investimento. Quase metade dos entrevistados mostra preferência por fundos mútuos que mantêm uma carteira diversificada de ações com melhores atributos ambientais ou sociais.

Quando solicitados a dizer o que melhor resume o valor ESG as respostas que mais aparecem são relativas a: incentivar a energia limpa para mitigar as mudanças climáticas, evitar o esgotamento dos recursos naturais e proteger o ecossistema, melhorar a ética e a transparência nos negócios e proteger a segurança de funcionários e o tratamento dos trabalhadores.

Quase oito em cada dez se dizem propensos a adicionar um investimento ESG a sua carteira nos próximos dois anos. Ficam nítidos a busca de um ambiente melhor para todos e o fato de as pessoas quererem que os seus investimentos reflitam os seus próprios valores.