Por que o Brasil não cresce?

Estagnada há cinco anos, a economia brasileira ainda está 5% abaixo do patamar pré-crise. A reforma trabalhista, a redução na taxa básica de juros, a Selic, e a aprovação da reforma previdenciária na Câmara dos Deputados – todas medidas apontadas por economistas como essenciais para fazer o Produto Interno Bruto (PIB) ganhar ritmo – ainda não mostraram um impacto relevante. O PIB deverá crescer menos de 1% neste ano, o pior desempenho desde 2017, e o desemprego ainda atinge 12,8 milhões de habitantes.

Economistas ouvidos pelo Estado apontam como possíveis explicações para esse cenário a falta de investimentos e o grau elevado de destruição deixado pela recessão. A saída, no entanto, é controversa. Há quem defenda um corte mais drástico na Selic, quem sugira a venda de participações minoritárias do BNDES em empresas como forma de levantar recursos para investimentos em infraestrutura e quem afirme que qualquer medida de curto prazo prejudicará uma retomada sustentável no médio prazo.

Confira a seguir as reportagens produzidas para este especial:

1. País deve andar em passo lento, mesmo com reformas

2. Medidas para acelerar PIB entram no debate

3. ‘Crise ambiental é uma ameaça gigante’, afirma José Roberto Mendonça de Barros

4. ‘O Brasil não vai voltar a crescer 3% ao ano’, diz Marcos Lisboa

5. 'Governo deveria vender participações do BNDES em empresas para terminar obras públicas', diz Eduardo Giannetti