Por que o dólar está subindo em 2020?

A escalada do dólar é algo que tem deixado o mercado financeiro de cabelo em pé em 2020. A moeda, que no começo do ano estava na casa dos R$ 4,02, quebrou recordes ao encostar nos R$ 4,80 durante a última segunda-feira, 9, quando a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, viveu um dia de caos, acompanhando os mercados globais..

O País adota o câmbio flutuante, ou seja, não há uma política rígida de controle da moeda e ela fica livre para ser influenciada positiva ou negativamente pelo mercado. No entanto, a atual volatilidade tem preocupado. O valor chegou a incomodar até mesmo o presidente Jair Bolsonaro, que admitiu que que está “um pouquinho alto o dólar”.

O tema é recorrente também nas declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes. Recentemente, ele causou polêmica ao comentar que, com o dólar baixo, empregadas domésticas iam para a Disneylândia.

Mas não são apenas as viagens internacionais que são afetadas pela moeda. Alguns dos itens que consumimos todos os dias, como o pãozinho e produtos de higiene ou ainda os bens duráveis, como carros e eletrodomésticos, sofrem impacto direto da variação da cotação do dólar.

Quer entender um pouco mais sobre como funciona a moeda dos Estados Unidos? Veja abaixo as principais dúvidas relacionadas ao dólar.

O que define o valor do dólar?

Assim como qualquer ativo da Bolsa - ou produto na prateleira do supermercado -, o dólar é regido pela lei da oferta e demanda. “Quando a procura pelo dólar é alta, mas há pouca moeda no mercado, o valor tende a subir. Quando a oferta é alta, mas a procura é baixa, o valor da moeda tende a despencar”, explica César Caselani, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas.

O detalhe é que a demanda por ele é sempre alta, independentemente do preço. “O dólar é uma moeda forte, utilizada como ativo de reserva. Então por mais que o preço esteja alto, sempre vai ter alguém disposto a pagar o valor pela segurança que ela traz”, diz Fernando Bergallo, diretor de câmbio da FB Capital.

Por que o dólar está subindo tanto em 2020?

Fatores internos e externos estão influenciando a alta do dólar desde o começo do ano. “Em um curto espaço de tempo, tivemos a morte de Qassim Suleimani, no Iraque, que deixou iminente o risco de uma guerra entre Irã e Estados Unidos; o avanço do novo coronavírus, cujos primeiros casos surgiram entre o final de dezembro e o começo de janeiro na China, mas já ganharam o mundo; e, mais recentemente, a crise do petróleo, provocado por uma disputa entre Rússia e Arábia Saudita. E as petrolíferas são extremamente importantes para a economia", explica Bergallo.

No entanto, não é apenas o caótico cenário global que tem afetado a moeda: um fator interno que também merece ser observado de perto é a alta saída de investidores estrangeiros da Bolsa - até a última sexta-feira, 6, R$ 44,798 bilhões já foram retirados da B3. Quando isso acontece, menos dólar circula no mercado brasileiro.

Parte dessa fuga, segundo Caselani, pode ser explicada pelos cortes na Selic, a taxa básica de juros da economia, que atualmente está em 4,25% ao ano. “Para o estrangeiro que investe em renda fixa, como no caso dos títulos públicos, os juros baixos tornam a opção pouco interessante - e se associarmos isso ao atual risco país do Brasil, temos a explicação para esse evento."

A política do governo Bolsonaro influencia a alta do dólar?

Sim, pois existem aspectos da atual política interna que afetam diretamente o câmbio. O fraco resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019, é um exemplo disso. “Todo início de governo é cercado de expectativa, mas o resultado fraco do ano passado abalou as estimativas de crescimento e desanimou os investidores estrangeiros”, aponta Caselani.

Nesse cenário, o excesso de indefinições também tem um peso importante. “Quando o governo não aprova as reformas, quando surgem desavenças internas entre os três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) ou quando não há investimentos em infraestrutura e produtividade, o real fica menos valorizado e o investidor mais desconfiado, o que afugenta o dólar”, explica Caselani. "Arrumar o cenário interno é uma forma de valorizar o real e aliviar o preço da moeda estrangeira."

No entanto, segundo Bergallo, ainda é muito cedo para atribuir a culpa ao governo. “As economias globais também estão passando por um momento considerável de retração e obviamente isso afeta o Brasil.” Ele também aproveita para destacar que as frases polêmicas da equipe de Bolsonaro preocupam, mas, por si só, não causam estragos muito grandes na cotação da moeda. “Podemos ver picos de altas momentâneos, mas que rapidamente se normalizam.”

Por que o coronavírus afeta o dólar?

"O novo coronavírus alterou o funcionamento do mercado financeiro a nível global", explica Caselani. Quando o governo da China tomou conhecimento da doença, cidades inteiras foram isoladas, como aconteceu com Wuhan. E outros países estão seguindo o mesmo caminho - esse é o caso da Itália, por exemplo. Nesse cenário, as atividades começam a ser prejudicadas: fábricas fecham, o nível de produção cai e o consumo fica retraído.

"A China é o centro da economia mundial, mas o novo coronavírus causou uma grande queda na demanda interna do país. Eles diminuíram as importações de outros países e reduziram as exportações de peças para carros e equipamentos eletrônicos, por exemplo", explica Caselani. O movimento de retração travou a economia global, visto que o país asiático é um grande produtor e parceiro comercial de inúmeros outros países, como o Brasil, por exemplo.

No entanto, como isso afeta o dólar? "Sempre que há um choque no mercado, o investidor corre para o ativo que considera mais seguro e estável, para conseguir se proteger contra possíveis perdas. Nesse caso, temos o ouro, mas o principal ainda é o dólar", analisa Bergallo. E como a moeda passa por um momento de retirada no Brasil, o excesso de demanda tem feito o preço disparar.

Porém, Bergallo destaca que não há motivo para pânico. "O novo coronavírus é um problema com data certa para acabar", comenta. "A China, epicentro da doença, já está controlando os casos e logo deve retomar sua atividade econômica - e a tendência é que os demais países também o façam. Teremos ainda alguns resquícios, mas não creio que isso deva continuar a influenciar o mercado no segundo semestre", avalia.

O dólar alto é bom para o País?

Até um certo nível, ele pode ser bom para a exportação. "Eu diria que até R$ 4,15 ainda é possível encontrar benefícios, mais do que isso, ele já se torna um problema”, avalia Bergallo. Ou seja, quando o dólar está alto, os produtos brasileiros - como as commodities, por exemplo -, ficam mais atraentes para os estrangeiros. O comércio e o turismo internos também se fortalecem nessas situações.

No entanto, é importante considerar que o Brasil ainda utiliza recursos e equipamentos cotados em dólar em boa parte de suas produções. “Quando o valor da moeda aumenta, os gastos com esse tipo de recurso também ficam mais elevados, o que obriga o produtor a aumentar o valor final de seu produto ou serviço, deixando-o mais caro”, explica Caselani.

O dólar pode chegar a R$ 5? Há uma previsão de cotação máxima para a moeda?

No atual cenário de volatilidade do câmbio, as estimativas começaram a ficar em segundo plano. "Se me dissessem há dois meses que o dólar chegaria na marca dos R$ 4,80, eu jamais acreditaria, mas agora não duvidaria se a moeda chegasse nos R$ 5", diz Caselani. Porém, a notícia ainda pode ser boa. "Creio que ela até alcance esse valor, mas isso será apenas um pico e ela logo deve voltar a baixar", acredita Bergallo.

Qual a diferença entre a cotação do dólar comercial e do dólar turismo?

O dólar comercial é a versão utilizada pelas empresas durante o processo de importação, exportação, compra de mercadoria ou prestação de serviços. Logo, quando alguém comentar que a moeda está operando em alta ou baixa ou sempre que o Banco Central anunciar vai vender dólar para conter a alta do preço e acalmar o mercado, trata-se da versão comercial da moeda.

O dólar turismo é a moeda em espécie e também aquela utilizada pelas pessoas físicas durante viagens e compras no exterior, ou para quitar os gastos em moeda estrangeira feitos no cartão de crédito. Seu preço costuma ser R$ 0,20 mais alto que o do dólar comercial, pois nele estão embutidos os custos para a importação da moeda, o lucro da casa de câmbio e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Não devo comprar dólar agora?

Depende. “Com o atual cenário da moeda, fica impossível dizer se o dólar vai melhorar daqui a dois dias ou duas semanas”, comenta Bergallo. Nesse caso, para quem tem viagem marcada, a dica é: compre dinheiro fracionado. “Se sua viagem for em agosto, por exemplo, o ideal é que a quantia total a ser levada seja diluída em quatro operações. Somente dessa forma será possível se proteger de possíveis altas da moeda”, aconselha.