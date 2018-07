Temer diz que acertou com Silvio Santos participações no SBT para debater a reforma da Previdência

BRASÍLIA – O presidente Michel Temer usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para destacar o encontro que teve com o dono do SBT, Silvio Santos, no domingo, 7, em São Paulo. Além de duas fotos com o apresentador, Temer escreveu uma mensagem que diz que "o esforço pela reforma da Previdência começa a dar resultado".

"Convidado por Silvio Santos para um almoço em sua casa, ontem (domingo), fiquei entusiasmado com o interesse do apresentador no tema e acertamos que vamos debater o assunto em programas do SBT", disse.

O esforço pela reforma da Previdência começa a dar resultado. Convidado por Silvio Santos para um almoço em sua casa, ontem, fiquei entusiasmado com o interesse do apresentador no tema e acertamos que vamos debater o assunto em programas do SBT. pic.twitter.com/anDh1ZNQNq — Michel Temer (@MichelTemer) 8 de janeiro de 2018

Temer foi acompanhado do ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral), que já havia divulgado uma foto similar do encontro mais cedo, e do marqueteiro Elsinho Mouco. O encontro, que durou mais de três horas, não foi divulgado pela assessoria de imprensa do Planalto.

"O presidente Michel Temer e o Brasil ganharam mais um aliado de peso para a reforma da Previdência: Silvio Santos", escreveu Moreira Franco em sua conta no Twitter ao publicar a foto.

Na imagem, Temer, Silvio Santos e Moreira aparecem sorridentes. O presidente busca no apresentador, um dos principais e mais conhecidos comunicadores do País, apoio para a aprovação da reforma da Previdência.

Segundo auxiliares do presidente, Temer deve ir para São Paulo gravar suas participações para o SBT no próximo dia 18. A ideia é participar, inclusive, de um programa de auditório e também do programa do Ratinho.

Na conversa, eles combinaram de avaliar a melhor época para a transmissão do programa. A ideia é que seja final de janeiro ou começo de fevereiro para tentar aproveitar os debates em torno da reforma da previdência, que está previamente marcada dia 19 de fevereiro.