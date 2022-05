O que é o Portal eCAC, da Receita Federal?

O eCAC, da Receita Federal, ou Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual, é um portal online do Fisco que reúne os serviços que são disponibilizados ao contribuinte - pessoa física e jurídica.

Leia Também Restituição do Imposto de Renda paga a partir de junho será corrigida pela Selic; entenda

A forma mais prática de se ter acesso a isso é por meio de conta Gov.br, domínio do governo federal, em nível prata ou ouro. Isso porque, com ela, é possível ter acesso a muito mais serviços e tudo de maneira gratuita.

Como acessar o eCAC? Pode ser por meio deste link ou do site da Receita. E quais são os serviços disponibilizados? Vários: é possível declarar Imposto de Renda por lá, sem precisar baixar o programa no computador; acessar o carnê-leão, consultar restituição; checar se há pendências de malha fina; verificar e consultar cópias de declarações anteriores etc.