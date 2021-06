Porto Seguro anuncia compra de 50% da ConectCar, da Ultrapar, por R$ 165 milhões

A Porto Seguro anunciou nesta sexta-feira, 25, que assinou contrato de compra de 50% das ações da ConectCar com a Ipiranga, subsidiária da Ultrapar. O valor da operação é de R$ 165 milhões, sujeito a ajuste até a liquidação final da transação.

Segundo a seguradora, a transação reforça a estratégia de crescimento da companhia, pois potencializa a conexão entre a mobilidade e diversos serviços financeiros, permitindo ampliar e modernizar benefícios existentes, além de fortalecer a estratégia de atração de clientes. "É ainda uma oportunidade para a Porto Seguro introduzir a tag aos seus mais de 5 milhões de segurados Auto, que passam a ter mais facilidade no uso diário de seus veículos", afirma em fato relevante.

A ConectCar é uma das principais companhias do mercado no segmento de pagamentos eletrônicos automáticos em pedágios, estacionamentos, drive thrus e outros serviços, por meio de tag. Está presente em 100% das rodovias pedagiadas e em mais de mil estacionamentos por todo o Brasil, como shoppings, aeroportos, hospitais, estádios, universidades, teatros e clubes.

De acordo com a Ultrapar, a venda está alinhada à revisão de portfólio que a empresa vem realizando, com investimentos centrados nas oportunidades existentes na cadeia "downstream" de óleo e gás no Brasil, cujo primeiro passo se deu com o anúncio da venda da Extrafarma em maio de 2021.

A operação precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pelo Banco Central (BC).