Porto Seguro começa 2021 com ânimo renovado

Quando a pandemia chegou ao Brasil, em março de 2020, a venda de carros novos foi praticamente congelada. Em consequência, houve uma queda brusca no mercado de seguros de veículos, impacto que se estendeu por alguns meses. “Mas a partir do terceiro trimestre o cenário começou a mudar. Conseguimos obter uma recuperação até acima do que poderíamos imaginar”, diz o diretor da Porto Seguro Auto, Jaime Soares.

A companhia teve bons resultados, considerando-se as circunstâncias. “É um mérito que precisa ser compartilhado com cada um dos nossos colaboradores e corretores parceiros. Cada componente dessa grande equipe se desdobrou para fazer tudo transcorrer da melhor forma possível, com segurança e eficiência”, ressalta o executivo.

Para coroar o desempenho acima da média, a Porto Seguro Auto foi a grande vencedora na categoria Seguradoras do Prêmio Caoa Chery Mobilidade Estadão 2020, anunciado em dezembro. Criado para destacar iniciativas e empresas que contribuem para levar inovação aos mais diversos aspectos relacionados à forma como as pessoas se deslocam pelas cidades, o prêmio é resultado de uma ampla votação – envolve mais de 100 especialistas convidados pela equipe editorial do caderno e do portal Mobilidade, e também pela redação do Jornal do Carro.

“É muito importante um reconhecimento desse nível, que envolve a avaliação de especialistas do mercado. Comprova que estamos no caminho certo para continuar sendo um porto seguro para os clientes, como diz o nosso nome”, avalia Jaime. A companhia já havia sido premiada alguns meses antes pelo Melhores Serviços Estadão, que reconhece o alto padrão na prestação de serviços a partir da avaliação dos consumidores.

Inovações constantes

Empresa brasileira fundada há 75 anos, a Porto Seguro é líder nacional nos ramos de seguros de automóveis e residenciais. A companhia conta com quase 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 37 mil corretores parceiros empenhados em proporcionar a melhor experiência aos quase 9 milhões de clientes únicos.

A estrutura à disposição do público dispõe de quase 300 centros automotivos espalhados pelo País. Esses centros incluem a prestação de serviços para clientes que não necessariamente têm seguro com a companhia. “Entendemos que essa seria uma forma de ampliar a nossa relevância para a sociedade e conquistar novos clientes”, conta o diretor da Porto Seguro Auto.

Seguindo essa tendência de ampliar o leque de serviços que podem ser contratados sob demanda por pessoas que não necessariamente tenham seguro pela companhia, a empresa tem ainda o Carro Fácil. Trata-se de um serviço de assinatura que fornece um carro em troca do pagamento de mensalidade, com toda a comodidade de não ter que se preocupar com uma série de questões, como manutenção, por exemplo.

As circunstâncias da pandemia motivaram várias outras inovações na Porto Seguro. Para facilitar a vida de quem estava enfrentando dificuldades financeiras, a companhia passou a permitir o pagamento do seguro em até 12 vezes sem acréscimo pelo cartão de crédito próprio.

Outro exemplo foi o grande impulso ao atendimento por WhatsApp. Lançado um pouco antes da pandemia, esse canal rapidamente se tornou um grande sucesso e já é responsável por 30% dos contatos feitos pelos clientes. “A ideia é permitir que as pessoas cheguem até a Porto do jeito que seja mais prático para elas. O cliente está sempre no centro das nossas inovações”, descreve Jaime.

Iniciativas sustentáveis

Um dos pontos centrais dos esforços de inovação da Porto Seguro são as iniciativas relacionadas à sustentabilidade. Em 2020, a companhia instalou 30 estações de carregamento para veículos elétricos em seus centros automotivos espalhados pela cidade de São Paulo – contribuindo, assim, para superar uma das dificuldades da expansão dessa modalidade.

A empresa também colocou em operação o primeiro guincho elétrico do Brasil – mais quatro chegarão ainda no início de 2021, proporcionando redução drástica de emissões em comparação aos veículos convencionais.

São novos passos numa sequência de iniciativas em prol da sustentabilidade. Um marco dessa evolução ocorreu em 2017, quando a companhia adotou 15 carros elétricos, em São Paulo, para a prestação de serviços como socorro mecânico, recarga de bateria e troca de pneus. No ano seguinte, chegaram 30 bikes elétricas para esse mesmo tipo de atendimento em São Paulo e no Rio de Janeiro. “O projeto é continuar expandindo a frota e implantar mais inovações”, diz Jaime.

Assista a vídeo As inovações da Porto Seguro no mercado de seguro auto