Portos de Paranaguá, São Francisco do Sul e Rio Grande são qualificados no PPI

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que qualifica três portos da região sul do Brasil no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI): o Porto de Paranaguá, o Porto Organizado de São Francisco do Sul e o Porto Organizado de Rio Grande. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 25.

Criado em 2016, o PPI tem o objetivo de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada, o que ocorre por meio de contratos de parceria e outras medidas de desestatização. Ao fazer parte da carteira do programa, os empreendimentos portuários se tornam prioridade nacional, de acordo com a legislação.

O Porto de Paranaguá, localizado no estado do Paraná, abrange uma área de 38 mil metros quadrados e é dedicado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais.

O Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tem uma área de 11.448 metros quadrados, e o de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, possui 41.171 metros quadrados. Ambos são dedicados à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais.