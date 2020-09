Posição do Cade deve ser decisiva em disputa do Grupo Ser e Yduqs pelas universidades da Laureate

O Grupo Ser Educacional fechou acordo com o Grupo Laureate para adquirir as universidades da empresa americana de educação no Brasil, em uma transação de R$ 3,8 bilhões. Entretanto, a Yduqs (ex-Estácio), segunda maior empresa do setor no País, afirmou em comunicado ao mercado que pretende competir pelo ativo.

A disputa não é só por participação de mercado, mas também por presença regional e valor maior das mensalidades - e deve ser definida de fato pela perspectiva de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Comandado por Jânyo Janguiê Diniz e com seu irmão, José Janguiê, como maior acionista, o Grupo Ser se comprometeu a pagar R$ 1,7 bilhão pelos ativos. Mais R$ 1,5 bilhão seriam pagos com a entrega de ações da nova empresa à Laureate, além de R$ 623 milhões em dívidas assumidos pelo grupo. A empresa americana passaria a deter 44% do capital do Grupo Ser e teria duas cadeiras no conselho de administração, mas não a controlaria. Seu direito a voto seria restrito a 7,5% do total.

A visão de analistas é de que o Grupo Ser teria enormes ganhos, tanto de escala quanto de rentabilidade, ao se juntar à empresa americana. "Se a transação for concluída, o Ser consolidaria sua posição entre os maiores grupos de educação superior privada no Brasil, mais que dobrando sua base", disseram os analistas Susana Salaru e Edgard Pinto de Souza, do Itaú BBA.

Juntando os dados de ambas as empresas no primeiro trimestre, o grupo combinado teria 455 mil alunos, mais que o dobro dos 188 mil que o Ser possuía. Seria o terceiro maior nome do setor, atrás da Yduqs, com 633 mil alunos, e da Cogna, antiga Kroton, com 921 mil, no mesmo período.

Além disso, chegaria a 1.175 vagas em cursos de Medicina, o mais rentável do setor. Nessa área, as mensalidades são maiores e a taxa de evasão é menor - ponto fundamental em meio ao cenário de recessão que levou as empresas a abrirem mão da rentabilidade para segurarem as matrículas.

Concentrada nas Regiões Norte e Nordeste, o Grupo Ser é dono da Universidade da Amazônia (Unama), do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) e da UniNorte, entre outros. Com a compra, agregaria ao portfólio a Universidade Anhembi Morumbi e o Centro Universitário FMU, em São Paulo, além de universidades em outros Estados do País.

De acordo com dados da Laureate, o mercado brasileiro é o segundo maior da companhia, com 267,4 mil alunos em junho. Só ficava atrás do mercado andino, com 323,2 mil alunos. Mas a base no Brasil caiu 13% na comparação anual, e as receitas, 40%, para US$ 118,5 milhões. Os dois números foram afetados pela pandemia da covid-19.

Os efeitos do coronavírus sobre grandes e pequenos grupos de educação são vistos como a alavanca que vai acelerar a consolidação das empresas. "Felizmente ou infelizmente, o mercado vai ter de se consolidar. Outros ativos ainda serão vistos com carinho. Talvez nenhum tão relevante quanto a Laureate, mas o mercado virá", diz Jorge Junqueira, sócio gestor da Gauss Capital.

A proporção do ativo, aliás, é visível na disputa por ele. A Yduqs afirmou nesta segunda-feira, 14, que pretende fazer uma proposta "mais atraente" pelos ativos da Laureate, sem dar maiores detalhes. "Esse movimento foi inesperado. Falamos com eles sobre o tema há um tempo, e eles foram os únicos que se mostraram negativos em relação a uma possível aquisição da Laureate", diz o analista do setor em um importante banco, que pede para não ser identificado.

Ele afirma, no entanto, que por ser maior e ter mais capacidade financeira, a Yduqs poderia oferecer uma fatia maior em dinheiro. Ao mesmo tempo, não precisaria de um acordo de acionistas para reduzir o poder de voto dos americanos. Hoje, a Yduqs é uma 'corporation', ou seja, não tem controle definido. Quase 100% de suas ações estão em circulação na Bolsa brasileira. No Ser, José Janguiê controla a empresa com 57% de seu capital. Ele passaria a ter 32%, mas ainda seria o acionista mais importante.

Questões regulatórias

Um ponto que deve definir o desfecho da disputa, porém, é o regulatório. Ainda é recente no mercado a rejeição pelo Cade, em 2017, da fusão entre Estácio e Kroton, hoje Yduqs e Cogna, que já eram os maiores grupos de educação superior privada do Brasil. À época, o Cade considerou que a sobreposição de mercado entre as duas companhias não seria resolvida pelas vendas de ativos que ambas estavam dispostas a fazer.

No caso da Laureate, cada oferta sugere um caminho no tribunal. O Grupo Ser conseguiria aprovar a compra mais facilmente, na visão dos analistas, porque adquiriria ativos em regiões nas quais sua presença ainda é tímida, especialmente no Sul e no Sudeste. A Yduqs, que está em praticamente todos os Estados brasileiros, não teria vida tão fácil. "O risco no Cade é um pouco maior para a Yduqs, em nossa análise", afirma o analista consultado pela reportagem.

Junqueira, da Gauss, diz que o risco existe, mas o contexto setorial mudou com o avanço dos grandes grupos sobre faculdades regionais, que eram o foco de preocupação do órgão de proteção à concorrência naquele momento. "A preocupação sempre foi com a competição regional, mas não duvido que o Cade olhe por uma perspectiva diferente", diz. "Se o ensino a distância se tornar de fato a referência do mercado, pode haver uma interpretação diferente. O jogo deve ser mais nacional."