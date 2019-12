Possível interessada na Ford, chinesa BYD lidera vendas de ônibus elétricos na região

Apontada como uma das empresas interessadas em comprar a fábrica da Ford, de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, a BYD divulgou hoje balanço informando que entregou 1.035 ônibus elétricos para países da América Latina, se tornando líder na venda desse tipo de veículo na região, com 70% do mercado.

LEIA TAMBÉM > Teclado Gboard para de funcionar no Android e usuários enfrentam problemas

Segundo a empresa, essa frota teria evitado a emissão de 222 toneladas de CO2, o que equivale ao plantio de 18.520 árvores. O país com maior número de ônibus 100% elétricos em circulação é o Chile, com 285 unidades. São Paulo recebeu 15 desses veículos no mês passado, que serão utilizados pela operadora Transwolff, que atua em linhas de transporte na zona Sul da cidade.

De acordo com a BYD, os ônibus movidos apenas a bateria elétrica têm custo operacional 70% menor que um veículo convencional a diesel. Além disso, o número reduzido de peças em um veículo com essa tecnologia reduz a necessidade de manutenção, o que resulta em maior disponibilidade de uso em relação ao tradicional.

O grupo tem fábrica em Campinas (SP), onde produz ônibus elétricos e painéis solares e, futuramente, deve produzir caminhões, o que explica um eventual interesse nas instalações onde a Ford produzia caminhões até o mês passado. Executivos dos dois grupos, contudo, se recusam a confirmar as negociações.

Lylle Watters, presidente da Ford América do Sul, apenas informou, na semana passada, que há “outros” interessados na fábrica. Também na semana passada, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, presidente do grupo brasileiro Caoa e que negociou a compra da Ford nos últimos dez meses, informou que a possibilidade de compra seria “remota” neste momento.