Postos de combustíveis retomam atividades em diversos pontos do Rio

Os postos de combustíveis na capital do Rio de Janeiro vão aos poucos retomando suas atividades. Após as filas quilométricas ao longo de toda a segunda-feira, os cariocas já encontram com mais frequência postos abastecidos e esperam menos tempo para encher o tanque em diversos pontos da cidade. Pela manhã desta terça-feira, a espera alcançava cerca de 30 minutos em um dos postos de combustíveis da Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias do centro.

Desde a noite de segunda-feira, 28, 190 caminhões tanque de combustível deixaram as refinarias para abastecer postos do Rio. Outros 300 caminhões repletos de hortifruti também já estão na região metropolitana para abastecer os mercados, depois de oito dias de paralisação dos caminhoneiros. As informações são do general Walter Souza Braga Netto, interventor federal no Rio de Janeiro, ao abrir nesta terça-feira, 29, um fórum de debates sobre os 100 dias da intervenção.

Em inspeção na segunda-feira, 28, na Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), para verificar como está a mobilização de caminhoneiros grevistas e o cumprimento de medidas estatais para a garantia de distribuição de combustível à população fluminense, o procurador da República Julio José Araujo Junior detectou problemas na condução dos trabalhos das forças de segurança, e oficiou o interventor federal, general Walter Braga Netto, pedindo um posicionamento em 24 horas.

O procurador salientou que mesmo após o acordo da categoria com o governo federal a saída de caminhões com combustíveis não foi normalizada, e solicitou esclarecimentos.

"Diversos fatos chamaram a atenção da diligência do MPF. Primeiro, a mobilização já não mencionava qualquer pauta reivindicatória dos caminhoneiros, mas tão somente o lema 'intervenção militar já', sendo que o dia de hoje (ontem) seria, segundo os manifestantes, crucial para o desfecho do movimento", diz nota do Ministério Público Federal.

Na Reduc, o procurador estranhou "o impedimento à entrada de caminhão por meio de barreira humana e verificou a organização das vans para auxiliarem em eventual obstrução no local."

Na manhã desta terça-feira, 29, ainda é pequena a concentração de manifestantes nas cercanias da Reduc. Alguns disseram à reportagem que mais pessoas chegarão ao longo do dia. O grupo ouvido pelo Estado afirmou não estar disposto a ir para casa. Estão de prontidão homens do Exército e da Polícia Rodoviária Federal, que fazem escolta de caminhões com combustível. Mais cedo, houve escolta pela Polícia Militar.

Serviços. Houve melhora na oferta de transporte coletivo. O serviço BRT Rio, corredor expresso de ônibus articulado, informou que operaria com 10 linhas no horário de pico de movimento, entre 5h e 9h. O serviço contaria com 125 ônibus articulados em todo o sistema a partir das 4h desta terça-feira, distribuídos pelos três corredores. Os serviços do eixo da Avenida Cesário de Melo e do trecho entre Madureira e o aeroporto internacional do Galeão, porém, permaneceriam interrompidos.

Na noite desta segunda, a Prefeitura do Rio informou que as unidades municipais de educação funcionariam normalmente nesta terça-feira. Segundo nota da Secretaria da Casa Civil, representante da Rio Ônibus garantiram que já estava em andamento um plano para reabastecer as empresas de transporte, possibilitando que os serviços de ônibus convencionais e BRT também fossem normalizados. Segundo o secretário Paulo Messina, os hospitais municipais possuem os insumos necessários para atender emergências, e o serviço de coleta de lixo na cidade não seria interrompido pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).