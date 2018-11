Pouco mais da metade das promoções de Black Friday não são confiáveis

Em anúncios compilados no dia da Black Friday, nesta sexta-feira, dia 23, pouco mais da metade são considerados confiáveis e vantajosos (52%). Isto quer dizer que a cada mil anúncios compartilhados, 480 são prejudiciais. O tráfego, até as 19h desta sexta, foi de 2299 ofertas, sendo que as bloqueadas foram 817.

Os dados são resultado de levantamento publicado com exclusividade pelo Estado da Promobit. A plataforma, que reúne anúncios da Black Friday, considera como aprovados as publicações que representam ganhos reais ao consumidor. Os prejudiciais são ofertas bloqueadas, por serem fraudes ou não terem vantagem para o cliente, e duplicadas, que aparecem mais de uma vez.

A startup informa, ainda, pelo levantamento, que apenas 7,8% do que rodou no app são TOP ofertas, ou seja, produtos com os melhores preços nos últimos seis meses. Isto aponta que, dos 2299 anúncios realizados, 2120 tiveram épocas melhores para se comprar nos últimos 120 dias.

Além disso, alguns setores desapontaram no quesito ofertas, como smartphones e games, que envolvem consoles e jogos. Este resultado negativo para 2018 tem relação, segundo a empresa, com cenário de grandes do varejistas que estão em situação financeira difícil, como são os casos da Saraiva, Livraria Cultura e Ricardo Eletro. Essas empresas, em outras edições do evento, eram responsáveis por parte considerável das ofertas.

Porém, mesmo com um número menor que o esperado para os celulares, o segmento foi o mais pesquisado nesta data e o mais ofertado. Em buscas, os smartphones foram seguidos de TV's, PlayStation 4, da Sony, Xbox, da Microsoft e Kindle, da Amazon. Já os itens com mais ofertas publicadas depois da tecnologia móvel foram tênis, TV's, passagens aéreas e notebook's. "Smartphones, geralmente, despertam mais interesse por parte dos consumidores", explica o editor de conteúdo da Promobit, Willian Oliveira.

