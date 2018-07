Poupança tem recorde de captação em 2007 com R$ 33 bi A caderneta de poupança bateu recorde histórico de captação de recursos no ano passado. O ingresso líquido (resultado dos depósitos menos os saques realizados no período, mais os rendimentos creditados nas contas) foi de R$ 33,379 bilhões, o que levou a poupança a fechar 2007 com um saldo total de R$ 235,261 bilhões. O recorde anual anterior de captação líquida da poupança era de 1997, quando o total foi de R$ 13,189 bilhões. Em dezembro passado, a poupança também bateu recorde mensal de captação, com o ingresso líquido de R$ 9,134 bilhões. O recorde mensal anterior era de dezembro de 2006, quando a captação somou R$ 7,432 bilhões. Conforme dados do Banco Central, dezembro de 2007 teve depósitos que somaram R$ 108,297 bilhões e retiradas de R$ 99,163 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas somaram R$ 1,169 bilhão no mês. Com o saldo de dezembro, a poupança completa 16 meses seguidos de captação líquida positiva de recursos. Nesse período, os depósitos superaram os saques em R$ 46,764 bilhões.