Prática ESG ainda não mudou o jogo dos investimentos

Não há dúvida que os conceitos atrelados aos investimentos do tipo ESG desafiam alguns pontos fundamentais do mercado financeiro. Afinal, nem sempre propósito e lucro andam juntos. O que não significa, entretanto, que a sustentabilidade atrelada aos produtos financeiros não é uma área que vai se desenvolver cada vez mais, ainda mais se houver um engajamento coletivo. Investidores, gestores e emissores precisam caminhar para o mesmo sentido, como avalia Luiza Dias Lopes Vasconcellos, superintendente de negócios ESG do Itaú. “O mercado ESG tem crescido nos últimos anos a partir de um movimento forte do hemisfério norte. Os provedores de capital já aplicam recursos exigindo tais critérios e os fundos gestores têm que cumprir com a obrigação. São US$ 3,3 trilhões emitidos em ESG. Desse número, só neste ano, foram US$ 636 bilhões, ou seja, quase 20%. No Brasil, somando todos os fundos, o montante fica próximo de R$ 3,3 bilhões, concentrado em sete casas de investimento”, contextualiza Luiza.

De acordo com a executiva do Itaú, o cenário muda rapidamente. Se historicamente as áreas de sustentabilidade eram consideradas quase uma filantropia, elas caminham agora em direção ao core dos negócios, por causa do comprometimento cada vez maior das empresas com as questões climáticas. “É um movimento que pode mudar o jogo e os investimentos e não ter apenas voz ativa.” Para Luiza, a evolução dos recursos e metas será natural. “Hoje existe uma concentração [de produtos] no mercado de capitais, mas deve se ampliar também o mercado de crédito bilaterais. Com players e instrumentos financeiros fomentando o mercado”, avalia. O processo, segundo Luciana Improta, diretora da Integral Brei, ainda está no seu início.

“É uma agenda que está sendo endereçada aqui no Brasil, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas está acontecendo uma super evolução. A própria Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) está reclassificando os fundos em termos de ESG com base em padrões internacionais, o que é bom para os investidores visualizarem o setor.” Todo esse processo, diz a executiva, é interessante para que todos aprendam e tenham noção da importância desse perfil de ativos. “No Brasil, o processo de aprendizagem dos mercados pode ainda levar um tempo. Mas tenho a sensação de uma crescente e não mais de uma simples tendência. O tema será, sem dúvida, uma das primeiras premissas a ser avaliada quando um potencial investidor for olhar o produto, seja ele fundo de investimento ou título de dívida”, defende Luciana.

No contexto desse amadurecimento, outras possibilidades se abrem. Uma delas é o mercado de carbono, um caminho muito promissor, em que o Brasil pode ser protagonista, apesar de as regulações do setor ainda estarem travadas no Congresso. Além do mercado chamado regulado, existe o voluntário, que caminha muito rápido porque é independente dos países.