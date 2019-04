Prazo para apresentação de emendas à Previdência começa a contar na Câmara

O prazo para que deputados possam apresentar emendas ao texto da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados começou a contar na tarde desta terça-feira, 30.

Segundo o presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PRB-AM), o prazo total para a apresentação de emendas à proposta será de 13 sessões no plenário da Câmara. Os parlamentares terão esse tempo para entregar suas sugestões, independentemente de quantas reuniões sejam feitas na comissão especial que analisa o tema.

Um acordo inicial chancelado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), previa um prazo de dez sessões a partir do dia 7 de maio, quando os deputados retornam do feriado e haverá a primeira reunião de trabalho da comissão. Mas o plenário da Câmara completou quórum nesta terça-feira, 30, para realizar sessão, o que fez com que o prazo já começasse a contar.

Ramos descartou qualquer descumprimento de acordo por parte de Maia. "São coisas que acontecem", disse o presidente da comissão, afirmando ainda ser positivo o fato de haver deputados interessados em trabalhar numa véspera de feriado. "Maia não é de romper acordos, por isso é tão respeitado no Parlamento", afirmou.

Segundo ele, será mantido o compromisso de dar aos parlamentares um prazo de 10 sessões a partir de 7 de maio, o que resultará no total de 13 sessões. Ramos disse que o regimento permite a flexibilização.

Até o momento, o site da Câmara registra a apresentação de duas emendas, ambas do Patriota. Uma delas pede a retirada das mudanças para aposentadoria rural e outra que "pretende corrigir o equívoco ao estabelecer que o segurado especial terá direito a 100% da média aritmética de seus aportes para a Previdência Social, independentemente do tempo de contribuição."