Prazo para doar a instituições sociais e obter desconto de até 6% no IR vai até quarta-feira

Pessoas físicas podem obter uma dedução de até 6% do valor do Imposto de Renda (IR) devido à Receita Federal em 2021 se tiverem realizado doações a instituições sociais durante o ano de 2020. São as chamadas doações incentivadas.

Em um ano marcado pelas dificuldades impostas pela pandemia da covid-19, as doações ficaram em evidência. E ainda dá tempo se juntar ao grupo dos que fizeram boas ações antes de o ano acabar. O prazo para fazer uma doação incentivada e conseguir o desconto no cálculo do imposto termina nesta quarta-feira, 30.

As doações incentivadas devem ser feitas a projetos validados e aprovados pelo poder público. Elas podem ser realizadas para instituições sociais que atendem crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade, com programas vinculados aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos Fundos dos Direitos dos Idosos.

O dinheiro também pode ser destinado a projetos culturais, de atividade audiovisual e de incentivo à cultura, incluindo museus - como o Masp e a Pinacoteca de São Paulo - ou ainda para instituições e programas que promovem o esporte.

Depois de escolher a instituição e realizar a doação, o contribuinte deve guardar o recibo que receberá do projeto beneficiado - ele será o comprovante de doação a ser utilizado na declaração do IR. As organizações geralmente pedem que as doações sejam feitas por boleto ou por transferência bancária.

Ao realizar a declaração do IR, o próprio sistema deve calcular a dedução. O valor doado retorna ao contribuinte na restituição do IR ou é abatido do valor a pagar. Para obter a dedução no valor do imposto, é preciso fazer a declaração pelo modelo completo.

Com as doações incentivadas, o contribuinte garante que parte do valor pago no imposto de renda seja investido em uma causa que ele escolheu, tendo a chance de decidir para onde é destinado o montante doado.