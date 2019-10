Prazo para usar Nota Fiscal Paulista em descontos do IPVA termina no próximo dia 31

O prazo para solicitar os créditos do programa Nota Fiscal Paulista no abatimento dos valores no IPVA de 2020 acaba no fim deste mês. Os usuários cadastrados na plataforma têm até o dia 31 para selecionar a opção no site da Nota Fiscal Paulista. O veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa.

O contribuinte pode selecionar quanto dos créditos disponíveis quer enviar para o abatimento do imposto veicular. Caso envie mais dinheiro que o necessário para a quitação do IPVA, o excedente é devolvido à conta do programa de benefícios.

O NFPaulista é programa de combate à sonegação de impostos criado em 2007 pelo governo do Estado de São Paulo. As pessoas físicas e jurídicas têm a opção de incluir o CPF ou o CNPJ na nota fiscal ao final de cada compra, realizada em estabelecimentos dentro do território paulista. A cada mês os créditos são liberados, podendo ser transferidos via transação bancária (a partir do valor mínimo de R$ 25) ou abatidos no IPVA.