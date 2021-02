Precisa de uma impressora em casa ou no escritório? Veja 8 modelos multifuncionais

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Ter uma impressora em casa facilita a vida em diversas situações, já que sempre acaba aparecendo a necessidade de imprimir algo, tirar cópias ou digitalizar algum documento. As versões multifuncionais oferecem todas essas possibilidades, de forma simples, rápida e com alta qualidade.

A lista que fizemos com 8 opções à venda no site da Amazon traz modelos de marcas famosas, com ótima avaliação dos clientes (basta clicar em cada item para ver o número de estrelas e comentários dos consumidores). Elas são ideais para estudantes, família de forma geral e até mesmo para pequenos escritórios.

Todas as impressoras especificadas abaixo oferecem impressões coloridas, e algumas funcionam não apenas com conectividade padrão USB, mas também via Wi-Fi - ou seja, você pode enviar o comando das atividades direto de seu computador, tablet ou celular.

Impressora HP DeskJet Ink Advantage 2776 (R$ 427,41)

Impressora HP Deskjet 3776 (R$ 589,90)

Multifuncional Epson EcoTank L3110 (R$ 1.044,05)

Multifuncional Epson EcoTank L3150 (R$ 1.129)

Multifuncional Canon Mega Tank G4111 (R$ 1.142)

Multifuncional Brother InkTank DCPT510W (R$ 1.498)

Impressora Canon Pixma MG3620 (R$ 1.505,78)

Impressora Brother Laser HLL3210CW (R$ 2.199)

