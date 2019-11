Preço da carne dispara: entenda o que causou o aumento

A carne bovina sofreu forte reajuste nas últimas semanas, chegando ao segundo preço mais alto desde o Plano Real. A arroba do boi gordo -equivalente a 15 quilos- está custando por volta de R$ 200. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Escola de Agricultura da Universidade de São Paulo (USP), entre 31 de outubro e o final de novembro o preço real da carne aumentou em 35,3% em São Paulo.

A situação do mercado bovino brasileiro é explicada por uma soma de fatores internos e externos da economia, que começaram a se desenhar ainda em 2013. Entre as razões estão a recuperação da demanda interna, as secas prolongadas, o grande volume de exportações para a China e a alta do dólar, que tornou o produto brasileiro ainda mais competitivo no mercado internacional. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou no último dia 29 que não há perspectiva de queda nos preços a curto prazo.

O Estado conversou com Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do Cepea/USP, para mapear quais acontecimentos dos últimos anos foram determinantes para a situação. Entenda, ponto a ponto, o que criou a crise de oferta e demanda: