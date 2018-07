Preço da energia no atacado atinge R$ 569,59 o MWh O preço de referência de energia elétrica no mercado atacadista subiu 20,3% para os negócios a serem realizados na semana que vem, atingindo R$ 569,59 o megawatt-hora (MWh), o máximo previsto para esse mercado, conforme dados divulgados esta tarde pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O preço será válido para os quatro submercados (Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste). Em igual período do ano passado, os preços no atacado estavam em R$ 17,59 por MWh, em R$ 16,92 em 2006, R$ 18,33 em 2005, R$ 17,58 em 2004 e apenas R$ 4,00 em 2004. Os preços de agora ilustram que o volume de água nos reservatórios neste início de ano é o mais baixo dos últimos cinco anos. A alta reflete a falta de chuvas nas últimas semanas, conforme acompanhamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Neste mês de janeiro, as chuvas no Sudeste/Centro-Oeste estão 52% abaixo da média histórica de 76 anos, período em que o governo faz levantamento sistemático do volume de chuvas no País. No Nordeste, o volume de chuvas está 49% abaixo da média histórica e na Região Norte a situação é a pior entre os 4 submercados, com o volume deste ano ficando 63% abaixo da média de longo prazo. A Região Sul é a única com situação tranqüila, com as chuvas situando-se em 32% acima da média.