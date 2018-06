Preço de venda de imóveis comerciais sobe e de aluguel desce em fevereiro

Pela segunda vez no ano, o preço médio de venda de imóveis comerciais no País registrou alta. Depois de aumentar 0,55% em janeiro, o preço de conjuntos e salas comerciais de até 200 metros quadrados subiu 0,21% em fevereiro. A alta de 0,76% no ano supera a inflação de 0,61% acumulada no mesmo período pelo IPCA.

Mesmo com o aumento, o resultado acumulado para os últimos 12 meses é de queda nominal de 2,87%, aponta a pesquisa, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e feita com base em anúncios no portal Zap Imóveis publicados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

O valor médio de venda do metro quadrado nos municípios monitorados foi de R$ 9.706 em fevereiro. A valorização foi impulsionada pelo avanço dos preços no Rio de Janeiro e São Paulo, onde o aumento calculado foi de 1,04% e 0,99%, respectivamente.

Para o aluguel de imóveis comerciais, o comportamento dos preços nesse ano foi inverso. Em fevereiro, houve queda de 0,22% no preço médio, acumulando baixa de 0,32% no ano. Já nos últimos 12 meses, a locação ficou em média 3,54% mais barata.