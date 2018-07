Preço do gás industrial e comercial vai cair 6,3% neste sábado

RIO - Um dia após anunciar a redução de 5% no preço do gás de cozinha (GLP residencial), a Petrobrás informou nesta sexta-feira, 19, que o preço do gás industrial e comercial também sofrerá queda, de 6,3%, a partir de amanhã, sábado.

Segundo a Petrobrás, a alteração se faz necessária devido à queda das cotações internacionais do produto, uma vez que a demanda ao longo do inverno europeu tem sido menor que a esperada pelo mercado.

A redução de preço era uma das reivindicações do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), que cobra também uma política de preços previsível para o produto em embalagens acima de 13 Kg.

Nesta quinta, a Petrobrás passou de mensal para trimestral o ajuste dos preços do gás de cozinha, com o objetivo de suavizar os impactos no bolso das famílias de renda mais baixa, segmento que mais utiliza o produto até 13 Kg.