Preço do litro de combustível varia quase R$ 1 pelo Brasil

Entre os dias 13 e 19 deste mês, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) verificou o preço médio dos combustíveis em mais de 5 mil postos de abastecimento em todos os Estados brasileiros.

O combustível mais caro do País é vendido no Acre, onde a gasolina mais barata encontrada custa R$ 4,800 e a mais cara R$ 5,110, chegando ao preço médio de R$ 4,882. O diesel não fica atrás: cada litro sai por R$ 4,050 no posto mais caro, e R$ 3,582 no mais barato, com preço médio de R$ 4,358.

São Paulo, capital do Estado com a maior frota de veículos do País (quase 30 milhões de veículos), tem o terceiro combustível mais barato entre as capitais brasileiras, com gasolina a R$ 4,048 por litro, em média, e diesel a R$ 3,548.

Já na cidade do Rio de Janeiro, a gasolina tem preço médio na bomba de R$ 4,753 e o diesel, R$ 3,693.

Em relação ao diesel, os três Estados onde o óleo custa mais caro (Acre, R$ 4,368; Amapá, R$ 4,154; e Roraima, R$ 3,841) são os Estados com o menor número de veículos, incluindo motocicletas, reboques, automóveis, caminhões, tratores e ônibus, segundo o Denatran.

O melhor lugar para abastecer um veículo com gasolina é Santa Catarina, onde o preço médio por litro do combustível ficou registrado em R$ 3,908. Quando se trata de óleo diesel, no entanto, Santa Catarina cede lugar ao Paraná, onde cada litro consumido custará R$ 3,393 em média para o consumidor.

Capitais. Entre as capitais, a amplitude de preços é menor. A diferença entre o custo por litro da gasolina em Palmas (TO), onde foi registrado o menor preço do combustível entre capitais, R$ 4,550, e o custo em Rio Branco (AC), o maior, R$ 4,869, a gasolina varia R$ 0,32.

O diesel, por sua vez, apresenta variação mais elevada: entre Palmas (R$ 3,366) e Rio Branco (R$ 4,251), a diferença é de R$ 0,90.