Preço do petróleo cai ao menor nível em quase 4 anos

O preço do petróleo caiu nesta quinta-feira ao seu menor nível em quase quatro anos, depois da divulgação de mais dados preocupantes sobre a economia dos EUA, incluindo um aumento nas procuras por seguro desemprego e novos cortes de vagas. Nos Estados Unidos, o barril do tipo light caiu mais de US$ 3,12 e foi vendido a US$ 43,67, no menor nível desde janeiro de 2005. Já em Londres, o barril do tipo Brent caiu US$ 3,16 e foi negociado a US$ 42,24, preço que também não era registrado em quase quatro anos. Analistas do banco Merril Lynch prevêem que o preço do combustível pode cair a até US$ 30 se a China for atingida por uma recessão e a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) não cortar a produção. "Com a demanda diminuindo entre os principais mercados consumidores, uma forte recuperação no preço não é provável", disseram os analistas. Apesar do cenário pessimista, o banco prevê um preço médio para o barril de petróleo de US$ 50 em 2009. O preço do combustível está US$ 100 abaixo do recorde de US$ 147 por barril registrado em julho deste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.