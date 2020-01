Preço do petróleo sobe após ataque dos Estados Unidos contra aeroporto de Bagdá

Os preços do petróleo subiram mais de US$ 1 no final da quinta para esta sexta-feira, 3, depois que um ataque aéreo dos Estados Unidos matou importantes militares iranianos e iraquianos no aeroporto de Bagdá, no Iraque, levantando preocupações de que a crescente tensão no Oriente Médio possa atrapalhar o fornecimento de petróleo.

Os contratos futuros de petróleo estavam em US$ 67,48 por barril e tiveram alta de US$ 1,23. E os contratos futuros de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiram US$ 1,03 para US$ 62,21 por barril.

Entre os mortos, está o general iraniano Qassem Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irã. Ele era um dos militares mais poderosos do grupo, considerado terrorista pelos Estados Unidos e Israel. A morte tende a provocar uma resposta dura do regime iraniano, para quem Soleimani era um herói.

O número 2 da milícia, Abu Mehdi Al-Muhandis, também morreu.

O Pentágono confirmou no final da noite de quinta que o ataque ocorreu sob o comando do presidente americano, Donald Trump, que, por sua vez, publicou uma imagem da bandeira dos Estados Unidos em sua conta no Twitter após o anúncio das mortes.

Os Estados Unidos e o Irã estão em rota de colisão há anos - por causa da influência iraniana no Iraque, o programa nuclear do país e outros assuntos - e as tensões se intensificaram durante o governo de Donald Trump, que se retirou do acordo nuclear firmado em 2015 e impôs sanções devastadoras contra Teerã.

Os ataques aéreos ocorrem num momento particularmente tenso no Iraque, onde a ira contra a intromissão estrangeira já era intensa. O principal clérigo xiita do país, o Grande Aiatolá al-Husseini al-Sistani, advertiu que o Iraque não deve se tornar “um campo para acertos de contas internacionais”, e o primeiro ministro Adel Abdul-Mahdi qualificou os ataques aéreos de violação da soberania iraquiana.

Escalada de tensão

No início da semana, a embaixada americana em Bagdá foi alvo de milícias iraquianas pró-Irã, que chegaram a invadir parte do complexo e colocar fogo na recepção enquanto entoavam o slogan “Morte à América”.

O grupo recuou na quarta, 1, diante das ameaças do presidente americano, Donald Trump, de atacar o Irã, depois de a multidão atear fogo e quebrar câmeras de vigilância.

Autoridades dos EUA afirmaram na sexta-feira, 27, que mais de 30 foguetes foram lançados contra uma base militar iraquiana perto de Kirkuk, ao norte do Iraque, matando um empreiteiro a serviço dos EUA e ferindo quatro americanos e dois soldados iraquianos.

Os EUA acusaram a milícia Kataib Hezbollah, financiada pelo Irã, de perpetrar o ataque. Um porta-voz da milícia negou envolvimento do grupo. Trump responsabilizou o Irã pelo ataque, e no Twitter disse que “o Irã matou um empreiteiro americano e feriu muitos”. Depois das primeiras ameaças, Trump afirmou que não queria guerra com Irã.

O Exército americano lançou ataques aéreos contra a milícia durante o fim de semana, matando 25 membros do grupo, no que o secretário de Estado, Mike Pompeo, qualificou como “uma resposta decisiva”. Ele disse que os EUA “não vão tolerar que a República Islâmica do Irã perpetre ações que colocam homens e mulheres americanos em risco”.

Muitos dos manifestantes que invadiram a área da embaixada são membros do Kataib Hezbollah e outras milícias apoiadas pelo Irã. Embora o Irã tenha uma forte influência no Iraque, ele também tem sido alvo da ira popular e por vezes da violência por parte dos manifestantes iraquianos. / Reuters, AFP e NYT