Preço da gasolina dispara 22% nos Estados Unidos e atinge recorde histórico

O preço médio da gasolina comum nos Estados Unidos disparou US$ 0,79 nas últimas duas semanas para um recorde de US$ 4,43 por galão (3,8 litros), uma alta próxima de 22%.

O analista do setor Trilby Lundberg, da Lundberg Survey, disse neste domingo que o novo preço supera em US$ 0,32 centavos o recorde anterior de US$ 4,11 estabelecido em julho de 2008. O preço na bomba é US$ 1,54 mais alto do que há um ano. Lundberg disse que os preços da gasolina provavelmente permanecerão altos no curto prazo, já que os custos do petróleo bruto disparam em meio a preocupações com o fornecimento global após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O preço médio do diesel também disparou, US$ 1,18 em duas semanas, para US$ 5,20 o galão. O diesel custa US$ 2,11 a mais do que custava um ano atrás. / ASSOCIATED PRESS