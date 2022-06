Preço da Gasolina: Bahia tem litro mais caro entre os estados; veja outros valores

A Bahia é o Estado brasileiro com o litro mais caro da gasolina comum, considerando o preço médio, de R$ 8,037, segundo o levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado entre 12 e 18 de junho.

O preço máximo para o litro da gasolina do País, no entanto, não está nos postos baianos, mas sim na capital do Rio de Janeiro: os cariocas chegaram a pagar R$ 8,990 pelo litro da gasolina no período do levantamento.

Já o Estado em que o combustível se encontra mais barato é o Amapá, com um preço médio de R$ 6,443. O valor mínimo pago no País no período foi de R$ 6,170, na cidade de Assis, no interior de São Paulo.

Confira os preços médios do litro da gasolina em cada Estado: