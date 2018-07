Preço médio do diesel cai R$ 0,43, abaixo da meta do governo

O preço médio do diesel nos postos de combustíveis brasileiros caiu pela terceira semana seguida, mas ainda menos do que o prometido pelo governo. Na semana encerrada em 23 de junho, o preço médio ficou em R$ 3,397 o litro, redução de R$ 0,43, menos do que os R$ 0,46 anunciados pelo Planalto durante a greve dos caminhoneiros, em maio.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 26, no Rio de Janeiro, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo a instituição, a gasolina também registra queda pela terceira semana consecutiva. O litro do produto fechou a semana do dia 23 a R$ 4,538 nos postos, 0,74% mais barato do que na semana anterior (R$ 4,572).

Desde a semana encerrada em 2 de junho, quando foi registrada a última alta, a gasolina acumula queda de preço de 1,65%.

Álcool. O etanol hidratado, por sua vez, reduziu o preço em 20,8% nos últimos dois meses. O combustível de cana-de-açúcar custava R$ 2,92 por litro na semana do dia 23, informa a ANP.