Preço médio do diesel chega a R$ 3,73 em junho, diz pesquisa

O preço médio do diesel no mês de junho foi de R$ 3,730 em todo o País, o que representa um valor 2,4% mais barato do que o praticado durante o mês de maio deste ano. Mas, se comparado a junho de 2018, o valor é 5% maior, quando a média nacional do litro do diesel era de R$ 3,548.

Os dados são da Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções em abastecimento da Edenred, que tomou como referência os valores dos 18 mil postos credenciados em sua base.

Mais caro

A região Norte foi a líder no custo do diesel. O valor médio do combustível foi de R$ 3,989, mesmo após uma redução de 0,94% em relação ao mês de maio. Nos postos do Pará, o consumidor chegou a desembolsar R$ 4,020 por litro, o maior preço registrado para o diesel no País.

Mais barato

Já a região Sul teve os menores preços, chegando a uma média de R$ 3,512. Nos postos do Paraná, o litro estava em torno de R$ 3,349, o menor registrado pelo levantamento.

Sul e Sudeste foram as únicas regiões em que o preço do diesel ficou abaixo da média nacional, com médias de R$ 3,512 e R$ 3,635.

No Centro-Oeste, a média foi de R$ 3,835; enquanto no Nordeste, de R$ 3,797.

São Paulo

A média do preço do diesel na capital paulista foi de R$ 3,641. Os preços mais altos foram registrados no centro da cidade, chegando a uma média de R$ 3,721. Já a Zona Norte teve os menores valores, com R$ 3,562.

Nas demais regiões, as médias foram: R$ 3,683 (Zona Oeste), R$ 3,563 (Zona Leste) e R$ 3,679 (Zona Sul).