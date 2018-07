Preços ao consumidor no Reino Unido sobem 2,1% em 2007 O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 0,6% em dezembro de 2007 ante alta de 0,3% em novembro e acumulou alta de 2,1% no ano passado ante igual período de 2006. Analistas consultados pela Dow Jones esperavam, em média, CPI mensal de 0,5% e anual de 2%. O núcleo do CPI subiu 0,6% no mês e 1,4% no ano. O CPI médio ficou em 2,3% em 2007 ante também 2,3% em 2006. As informações são da Dow Jones.