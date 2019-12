Preços de alimentos no mundo sobem com impulso de carnes e óleos vegetais, diz FAO Índice de preços dos alimentos da Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês), que mede as variações mensais de uma cesta de cereais, oleaginosas, laticínios, carne e açúcar, atingiu máxima de 26 meses em novembro