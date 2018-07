Preços no atacado caem e inflação pelo IGP-DI tem forte recuo

A inflação pelo Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) desacelerou fortemente em novembro. O resultado reflete uma queda de custos no atacado. O índice subiu 0,07% no mês passado, seguindo o avanço de 1,09% em outubro, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), nesta segunda-feira, 8. Veja também: Entenda os principais índices Alimentos puxam alta do IPC-S Dividido entre recessão e juros, BC define nova Selic na quarta Entre os componentes do IGP-DI, o Índice de Preços por Atacado (IPA) teve baixa de 0,17% em novembro, depois de ter registrado elevação de 1,36 por cento no mês anterior. No mês passado, as altas de preço mais expressivas, no atacado, foram apresentadas por minério de ferro (8,25%); tomate (36,50%); e mandioca - aipim (9,43%). Já as mais expressivas quedas de preço, no atacado em novembro, foram registradas nos preços de adubos e fertilizantes compostos (-8,56%); naftas para petroquímica (-28,01%); e bovinos (-2,84%). O IPA agrícola teve baixa de 0,64%, ante recuo anterior de 0,02 por cento. O IPA industrial ficou estável, após ter subido 1,86% em outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) avançou 0,56%, seguindo a alta de 0,47% em outubro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) elevou-se em 0,50%, ante aumento anterior de 0,77%. No ano, o IGP-DI acumula alta de 9,58% e nos últimos 12 meses, de 11,20 %. O IGP-DI é usado para medir a variação de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no atacado, bem como de bens e serviços finais no consumo. O índice também é utilizado para indexar a dívida dos Estados com a união.