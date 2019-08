Prédio em forma de arcos garante vista para todos

No litoral de São Paulo, entre o mar e a serra, cerco litoral de São Paulo, entre o mar e a serra, cercado de trechos da Mata Atlântica em uma área privilegiada da Rivera de São Lourenço, em Bertioga, fica o San Sebastián. O projeto do residence service de alto padrão exigiu da Sabel Incorporadora e da empresa Praias Paulistas a resolução de um desafio: construir em um terreno curvo. A solução foi erguer dois blocos justapostos em forma de arcos.

Diretor da Sabel, Abel Sarmento Rocha diz que o empreendimento tem formato em curva não só para poder aproveitar o terreno, mas também para proporcionar vista para todos, do mar ou da serra. “Tivemos de fazer um trabalho bem forte com os arquitetos para conseguir isso”, afirma.

O resultado garantiu às empresas o prêmio Master Imobiliário deste ano na categoria Empreendimento - Residencial e Comercial. “O projeto final de duas torres justapostas garante a tão necessária amplitude visual para as unidades, proporcionando a correta independência nos fluxos de circulação entre as diferentes atividades do pavimento térreo”, afirma o júri em sua justificativa para premiar o empreendimento.

O conjunto é formado por 96 unidades residenciais com diferentes projetos. Há apartamentos de dois dormitórios, sendo uma suíte, com 87 m² de área útil, e unidades duplex com três dormitórios, duas suítes, e área de 174 m². Rocha destaca, além da existência de espaços de lazer no térreo, a piscina de borda infinita e a área gourmet no topo de um dos arcos.

O empreendimento conta com pay per use para, entre outros serviços, limpeza, manutenção e até personal trainer, para quem pretende manter a malhação em dia mesmo estando no endereço da praia. De acordo com o diretor da Praias Paulistas, Frederico Ribeiro Krakauer, com ampla lista de funcionalidades e serviços, a ideia é que os ocupantes dos apartamentos tenham o mínimo possível de trabalho. Em breve, haverá mais uma facilidade: no térreo do empreendimento será instalado um restaurante. “Está todo mundo querendo facilitar a vida”, diz.

Entregue em dezembro de 2018, três anos depois da concepção do projeto, o empreendimento tem unidades que atualmente estão sendo vendidas por cerca de R$ 16 mil o metro quadrado, segundo Rocha. Krakauer afirma que cerca de 15% das unidades ainda estão disponíveis para venda.

Antes de erguer o San Sebastián, o executivo da Sabel conta que ouviu muitos corretores do sistema integrado de vendas da Riviera para apurar o que o comprador está buscando. Esse sistema é composto por cerca de 20 imobiliárias. “Queríamos saber qual tipo de demanda está havendo e o corretor é uma boa fonte para isso, porque está em contato direto com os interessados. Conseguimos perceber o desejo do comprador.”

Para Krakauer, o prêmio é motivo de orgulho. “Sabemos que há produtos muito bons concorrendo”, diz ele, ressaltando a qualidade dos concorrentes. O executivo conta que o início da Praias Paulistas remonta o ano de 1949, quando um grupo de empresários adquiriu terrenos na Praia de São Lourenço.